«Полный бардак»: разбираемся, почему жители новых поселков в пригороде Челябинска сидят без воды

Шершневское водохранилище - донор питьевой воды для Сосновского района и всего Челябинска. Фото: Вадим АРХИПОВ

Природа, красивый вид на лес и водохранилище – это то, что обещали жителям элитных микрорайонов поселка Западный. А на деле – постоянные перебои со светом и, что хуже, с водой. Жители «Привилегии», «Женевы», «Залесья», «Белого хутора» и др. сутками ждут, когда смогут помыться и приготовить еду. Сложности с водоснабжением здесь давно, но только сейчас ситуация дошла до критической точки: недовольны власти, возбуждены уголовные дела, а сами жители требуют прекратить застройку поселка – ведь обслуживающая организация «ЮжУралВодоканал» пеняет на падение уровня воды в Шершнях. Есть ли риск, что водохранилище обмелеет и оставит без воды весь город? И в чем причина такого коллапса – разбирался КП-Челябинск.

«СИДИМ КАК В БЛОКАДЕ»

Поселок Западный всегда считался отличным местом для загородной жизни. Сначала здесь появились элитные закрытые поселки, а уже позже территорию облюбовали застройщики и эконом-класса. Последние 10 лет здесь появилось с десяток новых микрорайонов разного уровня комфорта, и по программе комплексного развития территории строится еще несколько.

Но если проблемы с пробками и школами постепенно решаются (расширили Худякова, построили IT-лицей, открыли поликлинику), то с подачей ресурсов – все плохо. То перебои со светом, то с водой. Только с начала этого года произошло несколько аварийных отключений.

Западный плотно застраивается. Инфографика: Сергей Зверев

14 марта – авария на электросетях, не было ни света, ни воды. В ночь на 8 апреля очередное ЧП – авария на водозаборной станции. Причина, по словам «ЮжУралВодоканала» в том, что опустился лед в зоне водозабора. К устранению аварии даже привлекли спасателей. Они обследовали 150 метров трубы, расположенной подо льдом, нашли причину перебоев и восстановили работу водозабора. Причем перебои с водой были и среди недели, в ЮУВК объясняли это профилактическими работами. 10 апреля, в понедельник, воды не было с 10:00 до 17:00, а в некоторых поселках среди недели на несколько дней отключали также горячую воду.

В начале апреля спасатели обследовали 150 метров трубы, расположенной подо льдом, нашли причину перебоев и восстановили работу водозабора в Западном. Фото: ПСС Челябинской области.

Не прошло и нескольких дней – как в пасхальные выходные жители поселка снова остались без воды. Об аварии сообщили вечером в пятницу, 14 апреля. ЮУВК в соцсетях сообщал, что сначала ремонту мешал лед, потом воду начали давать из резервуаров, но из-за таяния снега вода была мутной и как следствие долгой фильтрации процесс подачи затянулся. Воду начали давать только к позднему вечеру субботы, 15 апреля, а полностью восстановилось все к утру воскресенья. Все это время осуществлялся подвоз воды – технической и в бутылках.

Для жителей микрорайонов организовали подвоз воды. Фото: vk.com/belyihutor

У жителей поселков вся эта ситуация вызвала очередной всплеск негодования. В группах поселков обсуждали проблему с водой, кто-то даже собрался продавать квартиру и переезжать в город.

— Ассоциация с блокадой во время ВОВ. Вода по часам, свет отключают, когда хотят, – прокомментировал один из жителей «Белого хутора».

— Вот и покупай хату за овер большой прайс и сиди без воды. Мда.., - пишет другой житель.

— Район относительно новый!! Почему у вас вообще постоянно что-то ломается????!!! То трубы шумят так, что дома орать приходится, то ветер подул, электричества нет, то теплообменники!!! – эмоционально высказывается жительница «Белого хутора».

Привозили в бутылях - по 2 пятилитровки в руки. Фото: ЮжУралВодоканал

ДОШЛО ДО МОСКВЫ

В итоге инициативные жители написали жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием вовсе остановить строительство новых микрорайонов. Тот, в свою очередь, потребовал доклад от местного руководителя СКР. И в итоге в отношении должностных лиц «ЮжУралВодоканала» возбудили уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение.

К слову, ООО «ЮжУралВодоканал» в начале 2022 года приобрели семьи известных в Челябинске бизнесменов Вайншейнов и строителей Крикуны. И практически сразу компания попала впросак. 23 января 2022 года произошла авария на насосной станции «ЮжУралВодоканала», воду отрубили на сутки. Из-за аварии в Шершни попали канализационные стоки. Делом заинтересовалась прокуратура, а минэкологии возбудило административные дела.

На сайте компании сообщается, что она обслуживает больше 58 км сетей водопровода и 50 км канализации, 13 насосных станций. Там же сообщается, что забираемая из Шершневского водохранилища вода на станции проходит три ступени очистки. Пока станция подает к жилым поселкам Сосновского района 2,5-3 кубометра питьевой воды в сутки.

— По мере роста объема водопотребления и увеличения застройки Сосновского района, станция водоподготовки может выйти на проектную мощность и осуществлять водоснабжение потребителей до 5000 куб. метров в сутки, — говорится на сайте ЮУВК.

Губернатор резко раскритиковал работу "ЮжУралВодоканала". Фото: скрин видео

Жесткую позицию в отношении работы «ЮжУралВодоканала» высказал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его мнению, это «полный бардак». Он сообщил, что проблемы связаны с технической эксплуатацией объекта.

— То есть элементарно не проводятся плановые, регламентные работы, осмотры оборудования, не выполняются должностные обязанности персонала, резервную трубу не смогли вовремя запустить, бардак, – прокомментировал возникшую проблему Алексей Текслер.

ПРИЧИНА В ОБМЕЛЕНИИ ШЕРШНЕЙ?

А что говорят в самой компании? «ЮжУралВодоканал» официально ситуацию не комментирует. Мы направили запрос, но ответ пока не поступил. Но сообщая жителям об отключении водоснабжения, в компании сослались на падение объемов поступаемой воды из-за снижения уровня Шершневского водохранилища.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов в разговоре с КП-Челябинск объяснил, что сейчас в водохранилище более чем достаточный уровень воды.

— Информация о том, что из-за падения уровня воды в водохранилище в поселке Западный нет воды – неправда. Еще в субботу мы созванивались с отделом водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления, и они нам подтвердили это. Посмотрели отметки – в прошлом году на эту дату уровень воды в Шершнях был на 40 см ниже. Наше мнение, что льдом или каким-то другим образом трубы сдвинулись с предельной отметки, заилились или что-то туда попало. Водолазы на месте тоже не обнаружили ничего. Дело в недостаточно правильном обслуживании сетей, я думаю. В результате нам удалось восстановить водозабор. Сейчас никаких жалоб нет. В ближайшее время никаких не плановых, не регламентных отключений водоканал не планирует.

В далеке виднеется "Привилегия", рядом строят два новых микрорайона. Фото: Вадим АРХИПОВ

Заявление об обмелении Шершней действительно вызывает вопросы. Ведь водохранилище искусственно создано, уровень воды в нем регулируется, и увеличить его можно, сбросив воду из Аргазинского водохранилища, и - как запасной вариант – из Долгобродского водохранилища. В конце концов – если бы речь шла об обмелении, то и Челябинск бы остался без воды – ведь МУП ПОВВ ведет забор здесь же! Но все-таки, как рассказала «Комсомолке» декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина, за последние годы уровень воды упал во всех водоемах:

— Это связано с факторами гидрологических циклов падения воды. Да, уровень падает, но в этом году из-за того, что было много снега, часть которого попала в водоем, уровень воды в Шершневском водохранилище по сравнению с прошлым годом повысился на 25 см. И нужно понимать, что водохранилище – искусственный водоем, который сообщается с Аргазинским водохранилищем. И в случае экстремального падения воды, уровень воды в Шершневском водохранилище будет регулироваться и поддерживаться за счет Аргазинского. Никаких экстремально низких значений не будет.

В минэкологии сообщили, что, по последней информации ФГБВУ «Центррегионводхоз», которое регулирует уровень воды в Шершневском водохранилище, по состоянию на 18 апреля уровень воды в водоеме составляет 233, 77 метра- на 22 см выше, чем в это же время в прошлом году.

— Поводов для беспокойства граждан нет. Говорить об обмелении Шершней пока некорректно, так как мы еще не наблюдаем половодья, который также повысит уровень, - добавили в минэкологии.

ЖДЕМ БОЛЕЕ ВЛАЖНЫЕ ГОДА

При этом в Челябинской области (и у соседей тоже) последние годы действительно наблюдается резкое понижение уровня в водоемах.

Глава челябинского гидрометеоцентра Валерий Кочегоров рассказал КП-Челябинск, что понижение воды в водоемах Челябинской области наблюдается последние несколько лет.

— Сегодня мы видим ситуацию 70-х годов, когда 5-6 лет были засушливыми. Мы пока еще не достигли минимума, который был тогда, но уже близко. Этот год тоже будет засушливым, мы прогнозируем дальнейшее падение уровня рек и озер, правда в разной степени, — рассказал Валерий Кочегоров.

Эксперты говорят, что последние несколько лет снижается уровень воды в естественных водоемах. Но Шершневское водохранилище создано искусственно, уровень воды в нем регулируется. Фото: Вадим АРХИПОВ

Он объяснил, что в горных районах засуха меньше, так как озера и реки там более глубокие и холодные, а на равнинных территориях площадь зеркала больше – они как блюдца прогреваются быстрее. Эксперт привел в пример озеро Чебаркуль, уровень воды в котором за последние шесть лет упал на метр!

— Есть определенные природные циклы. Сейчас мы находится в ярко выраженном маловодном. Но если опираться на статистический анализ, есть предпосылки, что в следующем году начнутся более «влажные года» и будет больше осадков, которые питают водоемы, уровень воды в них начнет потихоньку возрастать. Эту тему мы недавно обсуждали с учеными Российского географического общества, — рассказал Валерий Кочегоров.

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