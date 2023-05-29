«ЮжУралВодоканал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за перебои в поселках под Челябинском

Прокуратура нашла нарушения в работе компании
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Компания «ЮжУралВодоканал» получила два штрафа за перебои с водоснабжением в поселках под Челябинском. Жители Сосновского района много раз жаловались на то, что у них отключают воду. Прокуратура провела проверку и действительно нашла нарушения в работе организации.
Подтвердилось, что жители микрорайонов Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, Конфетти, L-town и села Кременкуль сидели без воды с утра 8 апреля до позднего вечера 9 апреля. Кроме этого, 15 апреля воду отключили еще нескольким микрорайонам. За это против компании завели два административных протокола.
- По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 10 тысяч рублей, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Тем временем, проблемы с водой у жители поселков продолжаются. Накануне они пожаловались на очередное отключение.
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