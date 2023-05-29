Свердловский проспект стал самой аварийной улицей в Челябинске

Фото: google.com/maps

Самой аварийной улицей Челябинска стал Свердловский проспект. К такому выводу пришла страховая компания ВСК, которая составила рейтинг мест, где чаще всего случаются ДТП. На Свердловском проспекте за 2023 год зарегистрировано 5,6% от всех аварий в городе.

Второе место заняло Копейское шоссе — 4,8%, а на третьей строчке расположился проспект Ленина — 3,4%. Следом идут улицы Труда, Блюхера и Братьев Кашириных — везде по 2,9%, на Худякова и Молодогвардейцев — 2,4%. А замыкают десятку антирейтинга проспекты Победы и Комсомольский — 2,1%.

Также было подсчитано, что количество ДТП выросло в три раза по сравнению с 2021 годом.

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