Челябинку приговорили к исправительным работам за дискредитацию ВС РФ

Суд приговорил женщину к исправительным работам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калининский районный суд Челябинска признал виновной местную жительницу в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. За совершенное преступление ее приговорили к исправительным работам. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Осужденная опубликовала в соцсетях заведомо ложную информацию, которая дискредитировала действия Вооруженных сил России. На сообщения обратили внимание сотрудники ФСБ и в мае задержали женщину. В отношении нее возбудили уголовное дело, которое расследовало региональное СУ СКР.

Суд назначил женщине шесть месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы. К слову, это первый в регионе приговор, который вынесли за распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru