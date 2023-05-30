В центре Челябинска машина вылетела на тротуар

Фото: читатель КП
В Челябинске утром 30 мая произошла авария на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда. Об этом сообщили очевидцы.
Фото: читатель КП
Легковой автомобиль вылетел за пределы дороги и оказался на тротуаре, рядом с пешеходным переходом. По предварительной информации, люди не пострадали. У машины помята передняя часть и отвалился бампер.
Фото: читатель КП
В ГИБДД Челябинска сообщили, что заявки о ДТП не поступало.
Ранее в Челябинске под колеса попала женщина, переходившая дорогу на красный свет.
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