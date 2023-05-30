На Краснопольском проспекте в Челябинске подожгли машину

Фото: читатель КП

Жителей дома №1 по Краснопольскому проспекту в Челябинске ночью 30 мая разбудил пожар. Загорелась одна из припаркованных во дворе машин — белый Ford с московскими номерами.

Огонь заметили в 2:40. Очевидцы вызвали пожарных.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, обошлось без пострадавших.

— Работала одна автоцистерна, 4 человека. Огнем уничтожены сгораемые детали моторного отсека, — уточнили в ведомстве.

Причину пожара сейчас выясняют. Свидетели рассказали, что автомобиль поджег некий мужчина. С места происшествия он быстро сбежал. В УМВД Челябинска сообщили, что проводят проверку.

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