Да, такое возможно: в Челябинской области жара усилится до +39 градусов

Казалось, жара уже достигла предела. Но, если верить прогнозу, она только набирает силу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске к концу недели усилится аномальная жара, к пятнице 2 июня воздух разогреется до +39 градусов.

Метеопрогноз не обещает южноуральцам ни глотка прохлады. По данным регионального центра гидрометеорологии, среднесуточная температура в ближайшее время будет на семь и более градусов выше климатической нормы.

31 мая днем прогнозируют от +31 до +36 градусов и ветер с порывами до +17 метров в секунду.

В четверг 1 июня также будет +31, +36, но ветер немного ослабнет. При порывах он достигнет только 12 метров в секунду.

А в пятницу ожидают от +30 до +35 градусов по всей территории области, кроме южных районов, где будет +34, +39 градусов. Местами 2 июня возможны короткие дожди и грозы.

Напомним, из-за жары в Челябинской области вводят ограничения на дорогах.

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