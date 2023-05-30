Из Челябинска в Новосибирск самолеты будут летать по 14 раз в неделю

Из Челябинска каждый день станут отправлять по два самолета в Новосибирск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Между Челябинском и Новосибирском увеличат количество авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе выполняющей полеты по маршруту компании S7 Airlines.

С начала мая полеты в Новосибирск из Челябинска выполняют ежедневно, в среду и воскресенье – дважды в день.

С 29 мая начали дополнительные рейсы по понедельникам, четвергам и пятницам. А с 17 июня добавятся полеты по вторникам и субботам.

В итоге ежедневно в Новосибирск из Челябинска станут отправлять по два рейса: в 15:35 и в 19:40. В полете пассажиры будут проводить по 2 часа 15 минут. На все рейсы назначены самолеты Embraer RJ170, вмещающие по 78 пассажиров. Стоимость билетов начинается от 9 тыс. рублей.

Ранее увеличили количество авиарейсов между Челябинском и Казанью.

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