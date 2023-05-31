В Челябинской области женщина по пояс увязла в болоте

Неизвестно, как долго женщина провела в трясине в аномально жаркий день. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области из болота спасли 52-летнюю женщину. Она провалилась в трясину по пояс в окрестностях Миасса, не смогла выбраться и выбилась из сил.

К счастью, пленницу болота заметил проходивший неподалеку мужчина. Он не рискнул приближаться к опасному участку, но вызвал помощь.

— В спецкостюмах спасатели преодолели трясинистый участок, вытянули женщину из болота, вывели на сушу и убедились, что её здоровью ничто не угрожает, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

У женщины попытались узнать, как ее угораздило провалиться в трясину. Однако та не смогла объяснить причину своих злоключений.

Ранее в болоте в Челябинской области увяз мужчина. В его случае ситуацию усугубил начавшийся пожар. Мужчина спасся, катаясь по грязи среди горящих камышей.

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