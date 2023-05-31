В Челябинске ребенок застрял на третьем этаже недостроя

Фото: vk.com/tekslerpomogi
В Челябинске сотрудники МЧС спасли ребенка, застрявшего в недостроенном доме.
Мальчик играл в недострое между домами №3 и №3А по улице Мамина. Он забрался на третий этаж. Карабкаться наверх оказалось проще, чем найти обратный путь вниз. Ребенок не сумел спуститься и вынужден был сидеть среди частично возведенных стен и перекрытий, пока прохожие не заметили его и не вызвали спасателей.
— Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона оказали помощь мальчику: с помощью штурмовой лестницы сняли ребенка с площадки третьего этажа, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Мальчик не пострадал.
Ранее в Челябинской области две 13-летние девочки отправились плавать на надувном матрасе по озеру и пропали. Позже выяснилось, что их матрас отнесло на полкилометра от пляжа и прибило к камышам.
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