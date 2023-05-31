На Челябинской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня защиты детей

Фото: Челябинский ОРТПЦ

Подсветку челябинской телебашни 1 июня переведут в праздничны режим. По случаю Дня защиты детей с помощью цветных огней на вышке изобразят фейерверки, воздушные шары и флаг праздника — разноцветные человеческие фигурки, приветсвенно тянущие друг к другу руки.

Увидеть праздничную подсветку челябинцы смогут с 22:30.

— Для детей этот день особенно радостный – наступило лето и долгожданные каникулы. Яркая волшебная подсветка телебашни станет еще одним радостным событием для малышей и подростков, — заявила представитель Челябинского ОРТПЦ Олеся Толкунова.

Напомним, 1 июня в Челябинске откроется фестиваль песочных скульптур. Горожане смогут увидеть старые фигуры сказочных персонажей и несколько новых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru