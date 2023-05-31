Богатыри и жертвы жадности: челябинцам за день до открытия фестиваля показали новые песочные скульптуры

Для новых скульптур выбрали сразу два сюжета, напоминающих, что алчность до добра не доводит. Фото: управление культуры Челябинска

В челябинском горсаду имени Пушкина 1 июня откроется фестиваль песочных скульптур.

— С июня по сентябрь на площадке каждые выходные будут проходить интересные мероприятия и программы для детей, — сообщила мэр Наталья Котова.

В день открытия фестиваля для юных челябинцев устроят мастер-класс. В 12:00 скульпторы покажут детям, как сделать фигуры из песка.

Большинство скульптур на фестивальной площадке сохранилось с прошлого года. Зиму не пережили только две.

Для разнообразия решили создать четыре новых композиции. Песочные Дедка и Бабка с помощниками тянут из земли репку, золотая антилопа с высокой лестницы засыпает золотыми монетами злодея-раджу, который выглядит настоящим титаном, а Старик беседует с Золотой рыбкой под надзором недовольной Старухи. Четвертая новая скульптура — самая большая, шесть метров в ширину. Это песочное изображение богатырей со знаменитой картины Васнецова.

Как рассказали в челябинском управлении культуры, в этом году фигуры делают из более прочного песка. Он заметно отличается от того, что использовали в прошлом сезоне.

— Песок более крепкий и по цвету более красивый, — прокомментировал технический директор фестиваля Сергей Кныш. — Если сравнить с прошлогодним Замком – тот более светлый. А этот песок имеет оранжево-красноватый, более благородный оттенок. И сам по себе более крепкий, позволяет делать более изысканные вещи, больше углублений.

До открытия фестиваля остается уже менее суток. Пока челябинцы могут оценить фрагменты новых скульптур по фотографиям.

Фото: управление культуры Челябинска

Фото: управление культуры Челябинска

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