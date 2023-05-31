«Трактор» представил концепцию развития хоккейной академии и детского хоккея в Челябинске

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин представил концепцию развития хоккейной академии. Фото ХК «Трактор»

В недавно отстроенной и открытой Академии «Трактор» прошла конференция с участием руководства ХК «Трактор», специалистов и тренеров хоккейных школ Челябинска. Генеральный директор клуба Иван Савин представил концепцию развития хоккейной академии и всей системы детских хоккейных школ.

Он рассказал о структуре Академии, ее миссии и роли в развитии хоккейного клуба «Трактор», возможностях и принципах подготовки молодых игроков. Иван Савин отметил, что единая методика подготовки игроков будет называться «Красная машина» и будет призвана обеспечить новые точки роста для хоккеистов и тренеров.

В презентации методики говорилось о процессе отбора игроков, взаимодействии с родителями, совершенствовании тренировочного процесса, развитии тренерского персонала, вопросах организации питания игроков, медицинского обеспечения.

— Новая концепция направлена на обеспечение качественного тренировочного процесса, на то, чтобы дети получали хоккейное образование высшего уровня. Это будет единый стандарт для всех хоккейных школ, но мне хотелось бы отметить, что у Челябинска есть свои особенности в хоккее. Мы их, безусловно, будем учитывать. У тренеров, есть свои наработки, свои предложения, которыми они поделились в рамках этой конференции. Я уверен, что тренировочный план со следующего сезона будет организован с учетом всех мировых практик и наших наработок, — прокомментировал итоги конференции Иван Савин.

Отметим, что клубная Академия ХК «Трактор», открытая в этом году в районе ЖК «Ньютон», полноценно начнет работать с 1 сентября 2023 года.

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