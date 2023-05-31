Дети отказываются есть: в большинстве школьных пищеблоков Челябинской области нашли нарушения

Родители учеников 16 раз за год жаловались санитарным врачам на невкусную и однообразную школьную еду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушения санитарных требований обнаружили в 84% школьных пищеблоков Челябинской области, проверенных специалистами Роспотребнадзора. Об итогах работы в 2022-2023 учебном году рассказали в региональном управлении ведомства.

Эксперты успели заглянуть в 877 пищеблоков региона. Оценивали меню и качество готовки, состав сырья и готовых блюд. Выводы оказались неутешительными. Среди самых распространенных нарушений — слишком маленькие порции, нехватка в блюдах необходимых пищевых веществ, нарушение технологии приготовления. В некоторых школах детям вместо горячей еды подавали остывшую. Неудивительно, что многим ученикам обедать в столовых не нравится.

— В отдельные дни «несъедаемость» готовой пищи составляет до 80%, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Отказ школьников от обедов объясняют недостаточным ассортиментом и неудовлетворительным качеством блюд.

По итогам всех проверок составили 618 административных протоколов, сотрудникам школ назначили штрафы.

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