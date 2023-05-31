В Челябинске освоили печать отечественных медицинских жгутов на 3D-принтере для военнослужащих СВО. Фото предоставлено редакции КП-Челябинск

Прежде такие жгуты поставлялись в Россию из-за границы и использовались, в основном, военными медиками. Сегодня наши производители активно начинают осваивать их производство. Челябинские инженеры и конструкторы уже изготовили партию кровоостанавливающих жгутов по современным технологиям — напечатали на 3D-принтере, и поставили военнослужащим в зону СВО. Бойцы высоко оценили их качество, отметив, что оно в разы лучше импортных образцов. Спецы говорят, что себестоимость их производства минимальная.

Медики отмечают, что кровоостанавливающие жгуты (турникеты) — вещь в зоне боестолкновений незаменимая. Это аналог привычного жгута, только более качественный и удобный.

Один из разработчиков, начальник инженерно-проектировочного отдела центра 3D-печати Дмитрий Семенов рассказал, что в случае ранения, такой жгут надевается на конечность и подтягивается до нужной длины. А дальше затяжка идет за счет рукояти.

Челябинские разработчики также изготовили и отправили в зону СВО специальные элементы для боеприпасов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru