Владельца челябинской пекарни «БулоШная» заставили сменить название по требованию УФАС

Клиенты постоянно путались из-за одинаковых названий пекарен
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске две пекарни поспорили из-за названия «БулоШная». Дело даже дошло до судебных разбирательств. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное управление ФАС.
Один из предпринимателей с 2016 года торгует хлебом под вывеской «БулоШная». Его точка находится на улице Молодогвардейцев. Однако спустя несколько лет у него появляется конкурент, у которого точно такое же название и похожий логотип. Владелец второй «Булошной» открыл по одной торговой точке на улице 40-летия Победы и Краснопольском проспекте.
— Постоянные клиенты неоднократно по ошибке делали заказы у ответчика, – раскрыли суть претензий в челябинском УФАС.
Антимонопольщики после разбирательств подтвердили нарушение закона, так как действия второго бизнесмена вводят в заблуждение клиентов другого предпринимателя и могут даже нанести ущерб его репутации. Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признали решение УФАС правомерным. Теперь второму предпринимателю предстоит сменить логотип и название своей пекарни.
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