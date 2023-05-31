В Магнитогорске из-за стоявшего на зарядке электросамоката загорелась квартира

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске электросамокат стал причиной пожара в квартире. Владелец жилья потушил возгорание самостоятельно, но получил термический ожог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

— Дознавателями в ходе сверки с медицинскими учреждениями о получении травм в результате возгораний, установлен факт пожара 28 мая в Магнитогорске. Поврежден электоросамокат, отделка стен, натяжной потолок, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По данным МЧС, загоревшийся электросамокат работал в аварийном режиме и находился на зарядке. Что касается владельца квартиры, то ему оказали помощь в травмпункте.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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