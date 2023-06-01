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НовостиОбщество1 июня 2023 12:59

В миасском автозаводе «Урал» сменился владелец

Активы предприятия получил местный менеджмент
Ян Стоев
Ян Стоев
Одна из моделей, которую сделали на предприятии. Фото: автомобильный завод «Урал»

Одна из моделей, которую сделали на предприятии. Фото: автомобильный завод «Урал»

Бизнесмен Дмитрий Стрежнев продал активы автозавода «Урал», который находится в Миассе Челябинской области. Новыми владельцами стала компания, связанная с местным менеджментом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Известно, что Стрежнев после продажи «Урала» продолжит заниматься бизнесом в сегменте строительно-дорожной и сельхозтехники. При этом упор он будет делать на международные проекты в Казахстане и Узбекистане, не связанные с машиностроением.

Дмитрий Стрежнев владел автозаводом «Урал» в течение пяти лет. До этого предприятие принадлежало миллиардеру Олегу Дерипаске.

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