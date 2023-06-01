Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 15:08

В Металлургическом районе Челябинска откроют транзитный склад «Яндекс.Маркета»

Под объект выделят площадь почти в 2 тысячи квадратных метров
Ян Стоев
Ян Стоев
На складе смогут разместить до 12 тысяч коробок весом по 50 кг

На складе смогут разместить до 12 тысяч коробок весом по 50 кг

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске откроют транзитный склад «Яндекс.Маркета». Он будет находиться в Металлургическом районе на улице Монтажников. Как сообщает ИА «Уральский меридиан» под объект выделят территорию площадью в 1,75 тысяч квадратных метров.

Вместимость нового транзитного склада в «Яндексе» оценивают в коробках до 50 килограммов – их будет максимум до 12 тысяч штук. Всего на парковке уместятся четыре фуры, еще столько же смогут разгружать товары.

Предполагается, что склад в Челябинске станет вспомогательным для логистического центра компании в Екатеринбурге. Его запуск ускорит доставку товаров от уральских предпринимателей по всей России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru