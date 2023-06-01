В Металлургическом районе Челябинска откроют транзитный склад «Яндекс.Маркета»

На складе смогут разместить до 12 тысяч коробок весом по 50 кг Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске откроют транзитный склад «Яндекс.Маркета». Он будет находиться в Металлургическом районе на улице Монтажников. Как сообщает ИА «Уральский меридиан» под объект выделят территорию площадью в 1,75 тысяч квадратных метров.

Вместимость нового транзитного склада в «Яндексе» оценивают в коробках до 50 килограммов – их будет максимум до 12 тысяч штук. Всего на парковке уместятся четыре фуры, еще столько же смогут разгружать товары.

Предполагается, что склад в Челябинске станет вспомогательным для логистического центра компании в Екатеринбурге. Его запуск ускорит доставку товаров от уральских предпринимателей по всей России.

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