В Челябинской области реки и озера может раньше обычного затянуть тиной из-за аномальной жары

За очистку Миасса возьмутся во второй половине июня
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области в 2023 году могут раньше обычного срока зацвести водоросли. Об этом предупредили в региональном министерстве экологии. Причина «сдвига графика» — аномальная жара, которая никак не хочет покинуть Южный Урал.
По прогнозам метеорологов, сильный зной сохранится до 5 июня. Потом температура воздуха понизится, но лишь немного.
— Май 2023-го побил все рекорды: 31 мая была зафиксирована самая высокая среднесуточная температура – +25,6 градуса, а максимальная в воздухе – + 33,6, — комментируют в минэкологии.
Чистить водоемы от тины собираются. Но сделать это смогут лишь после окончания нереста у рыбы. Например, на реке Миасс в Челябинске водную уборку начнут с 16 июня.
В минэкологии уточнили, что пленка, возникшая на поверхности многих водоемах сейчас, — всего лишь осевшая пыльца. Она появилась из-за деревьев, которые тоже отреагировали на аномальную погоду и зацвели раньше обычного. Никакого вреда людям пыльца не причиняет, за исключением случаев, когда человек страдает аллергией на нее.
Напомним, тополя в Челябинске в этом году начали цвести на 17 дней раньше, чем в прошлом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru