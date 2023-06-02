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НовостиОбщество2 июня 2023 3:38

В Челябинской области реки и озера может раньше обычного затянуть тиной из-за аномальной жары

Начать очистку водоемов смогут не сразу
Елена КОЛЧИНА
За очистку Миасса возьмутся во второй половине июня

За очистку Миасса возьмутся во второй половине июня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в 2023 году могут раньше обычного срока зацвести водоросли. Об этом предупредили в региональном министерстве экологии. Причина «сдвига графика» — аномальная жара, которая никак не хочет покинуть Южный Урал.

По прогнозам метеорологов, сильный зной сохранится до 5 июня. Потом температура воздуха понизится, но лишь немного.

— Май 2023-го побил все рекорды: 31 мая была зафиксирована самая высокая среднесуточная температура – +25,6 градуса, а максимальная в воздухе – + 33,6, — комментируют в минэкологии.

Чистить водоемы от тины собираются. Но сделать это смогут лишь после окончания нереста у рыбы. Например, на реке Миасс в Челябинске водную уборку начнут с 16 июня.

В минэкологии уточнили, что пленка, возникшая на поверхности многих водоемах сейчас, — всего лишь осевшая пыльца. Она появилась из-за деревьев, которые тоже отреагировали на аномальную погоду и зацвели раньше обычного. Никакого вреда людям пыльца не причиняет, за исключением случаев, когда человек страдает аллергией на нее.

Напомним, тополя в Челябинске в этом году начали цвести на 17 дней раньше, чем в прошлом.

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