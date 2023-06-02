В Челябинске вода из-под крана стала коричневой из-за двух аварий

Челябинцы жалуются, что в жару не могут принять душ. Фото: vk.com/kotovaznaet

В мэрии Челябинска объяснили, из-за чего водопроводная вода в городе приобрела неприятный коричневый оттенок.

— В ходе проведения технологических переключений главных водоводов, связанных со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях, произошли две аварии на магистральных водоводах, — сообщили в администрации Челябинска. — Это привело к изменению цветности воды выше ожидаемых пределов.

Горожане с 1 июня не перестают жаловаться на воду из-под кранов. В официальной группе мэрии во ВКонтакте оставляют недовольные комментарии.

— Из водопроводного крана, грязная вода, ржавчина, песок, — возмущается один челябинец.

— Хотела ванну принять, а тут из крана чай наливают. Классно, — иронизирует горожанка.

В МУП «ПОВВ» утверждают, что предельно допустимые концентрации загрязнения воды даже после аварий не были превышены. Сейчас поломки устранили.

— Для полного обновления воды в сетях и восстановления нормальной ее цветности потребуется некоторое время - до 24 часов, — добавляют в «ПОВВ».

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