В Челябинской области 100 человек пытаются потушить крупный торфяной пожар

Пожар сфотографировали с высоты. Фото: ГУ лесами

В Аргаяшском районе тушат крупный торфяной пожар. Он начался утром 1 июня. Как сообщили в региональном главном управлении лесами, справиться с ЧП пытаются 106 человек, используют 23 единицы техники.

Причиной пожара читают неосторожное обращение с огнем побывавших в лесу людей.

Угрозы для населенных пунктов нет. Однако тушению мешают засуха, аномальная жара, а также труднодоступная болотистая местность.

Напомним, жителей Челябинской области предупредили о нетипично раннем цветении водорослей из-за аномальной жары.

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