Суд снял арест с части имущества экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Борис Дубровский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Челябинской области частично снял арест с имущества бывшего губернатора Бориса Дубровского. Информация об этом опубликована в картотеке судебных дел.

Снять ограничения суд согласился лишь для того, чтобы передать часть собственности бывшего главы региона в конкурсную массу банкротящегося ПО «Монтажник».

Ранее недействительной признали сделку, по которой Дубровский получил от ПО «Монтажник» 37,3 млн рублей. Именно такую сумму теперь разблокировали.

Напомним, ПО «Монтажник» занималось возведением конгресс-холла «Крылья» в центре Челябинска. Строительство финансировали из областной казны. Здание должны были сдать к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Но конгресс-холл не построен до сих пор.

Производственное объединение проходит процедуру банкротства. Взыскать долги фирмы пытаются шесть кредиторов.

В 2022 году из-за субсидиарной ответственности экс-губернатора по долгам «Монтажника» арест наложили на собственность Бориса Дубровского стоимостью 930,5 млн рублей.

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