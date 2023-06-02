В Челябинской области задержали главу Фершампенуаза

Борис Сагитдинов.

В Челябинской области задержали главу села Фершампенуаз Бориса Сагитдинова. По информации местного издания «Всходы», сегодня, 2 июня, его из кабинета вывели в наручниках.

КП-Челябинск удалось подтвердить факт задержания Сагитдинова. Мы связались с администрацией Нагайбакского района, чтобы узнать подробности, но там попросили обратиться за комментариями позже. Следственный комитет официально пока не комментирует инцидент.

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