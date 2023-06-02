В Челябинской области в аномальную жару больше 20 раз отключалось водоснабжение

Проблемы с водоснабжением в 30-градусную жару обнаружились сразу в нескольких районах Челябинской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области с 20 мая более 20 раз случались серьезные аварии с отключением водоснабжения. Об этом сообщили на внеплановом совещании в региональном правительстве.

Проблемы с подачей воды возникли в поселке Западный, Увельском, Красноармейском, Кусинском, Брединском и Карталинском районах.

20 мая в Еманжелинске засбоила автоматика, из-за скачка давления трубы прорвало сразу в восьми местах. Несколько аварий произошло также в Копейске. В местных администрациях сообщили, что сейчас поломки устранены.

Вице-губернатор Сергей Шаль заявил, что городским и районным администрациям не стоит ждать просьб от жителей в случае отключений. Вместо этого нужно сразу организовать подвоз воды.

— Хотя первоочередная задача все-таки – это организовать нормальное централизованное водоснабжение в соответствии со схемой, — добавил Сергей Шаль.

Он заметил также, что аварии — не единственная причина перебоев с водоснабжением. По мнению вице-губернатора, на ситуацию повлияли засуха и аномальная жара. Жители частного сектора спасают свои огороды, а воду для полива часто берут из водопровода. Из-за этого давление в трубах снижается.

Как уточнили в пре-службе регионального правительства, в Челябинской области планируют потратить более 4 млрд рубле на обновление водопроводных и канализационных систем.

Напомним, в Челябинске из-за двух аварий вода из-под крана приобрела коричневый оттенок.

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