В Челябинске до конца лета обновят 50 остановок общественного транспорта

Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске собираются смонтировать 50 остановочных комплексов из закаленного стекла. Работы собираются выполнить до 20 августа в рамках проекта «Дорожный рывок». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городскую администрацию.

Известно, что 24 комплекса появятся на трамвайных остановках, остальные 26 – на автобусных. Средства на их обустройство выделили из областного бюджета.

Остановки общественного транспорта будут обновлять во всех районах города. Однако больше половины работ пройдет на улице Горького. Публикуем список остановок, где сделают новые комплексы.

Новые трамвайные платформы и павильоны будут обустроены на следующих остановках:

- Свердловский пр. остановка «Алое Поле» (в обоих направлениях);

- ул. Блюхера остановка «Медгородок» (в обоих направлениях);

- ул. Труда остановка «ДС Юность» (в обоих направлениях);

- Копейское шоссе «ул. Харлова (Алмаз)»;

- ул. Кирова остановка «ул. Цирк» (в обоих направлениях);

- ул. Кирова остановка «ул. Калинина» (в обоих направлениях);

- пр. Победы остановка «ул. Кудрявцева»;

- пр. Победы остановка «ул. Артиллерийская» (в обоих направлениях);

- Свердловский тр. остановка «Дэпо 2» (в обоих направлениях);

- ул. Танкистов остановка «ЧТЗ» (в обоих направлениях);

- Свердловский тр. остановка «Лакокрасочный Завод» (в обоих направлениях);

- Свердловский тр. остановка «Ветлечебница» (в обоих направлениях);

- проспект Победы остановка «Чичерина» (в обоих направлениях).

Новые автобусные остановочные комплексы установят на следующих остановках:

- ул. Петра Столыпина, 11 остановка «ул. Петра Столыпина» (на север);

- ул. Петра Столыпина, 17 остановка «ул. Петра Столыпина» (на север);

- Поселок Стройгородок 2 (в обоих направлениях);

- остановка Чурилово (на северо-восток);

- ул. Горького остановка «Комсомольская площадь» (на север);

- ул. Горького остановка «Монтажный колледж» (в обоих направлениях);

- ул. Горького остановка «ТК «Башня» (в обоих направлениях);

- ул. Горького остановка «ул. Правдухина» (в обоих направлениях);

- ул. Горького, 38 и 57 остановка «ДК «Смена» (в обоих направлениях);

- ул. Горького, 60 и 67 остановка «ул. Лермонтова» (в обоих направлениях);

- ул. Горького, 66 и 81 остановка «ул. 5-го Декабря» (в обоих направлениях);

- ул. Горького остановка «ул. Ферросплавная» (в обоих направлениях);

- ул. Горького (ул. Механическая) остановка «ЧЭМК» (на юг, конечная);

- Свердловский пр., 6 остановка «Комсомольский пр.» (на юг);

- ул. Енисейская остановка «Сад Металлист» (в обоих направлениях);

- ул. Енисейская остановка «Сад Энергостроитель» (в обоих направлениях).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru