В Челябинской области после погони со стрельбой задержали водителя-бесправника

Автомобиль не принадлежал нарушителю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские в Челябинской области устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать бесправника. Мужчина за рулем автомобиля делал странные маневры и нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Жигули» нарушителя заметили вечером в Аше. Водитель ехал по улице Танкистов и создавал аварийные ситуации на дороге. На требование сотрудников ДПС он останавливаться не стал, а, наоборот, даже увеличил скорость.

Началась погоня. Нарушитель двигался в сторону села Казаяк Республики Башкортостан. На высокой скорости он выезжал на встречную полосу и создавал помехи другим автомобилистам.

Полицейские начали стрелять по колесам. Одна из пуль достигла цели. Однако даже с пробитым задним колесом водитель продолжил движение. Он проехал еще несколько километров и бросил автомобиль вместе с пассажирами.

Оказалось, что машина принадлежала другому человеку. Владелец рассказал, что «Жигули» передал в неисправном состоянии своему знакомому. Нарушителя задержали на следующее утро – им оказался 33-летний житель Аши. У мужчины не было водительских прав, и ранее он привлекался к ответственности за пьяное вождение.

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