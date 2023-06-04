Троллейбус сбил бабушку, выскочившую на дорогу возле остановки

Женщина начала останавливать троллейбус и попала под него. Фото: скриншот видео Интерсвязи

ДТП рядом с остановкой общественного транспорта в Миассе попало на камеры видеонаблюдения. Когда троллейбус подъезжал к остановке, бабушка выскочила на дорогу перед ним. Водитель не успел затормозить и снес ее боковым зеркалом.

К сбитой женщине сразу побежали люди, которые проходили мимо. Ей сразу вызвали скорую.

– В результате ДТП пешеход получила травмы, ей была оказала разовая медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Миасса.

Авария произошла днем 2 июня на улице 8 Марта. Сейчас обстоятельства устанавливают сотрудники госавтоинспекции.

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