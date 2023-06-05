Двое взрослых и школьница пострадали при столкновении иномарок в Челябинской области

Три человека пострадали в ДТП на дороге Челябинск-Харлуши. Авария произошла вечером 4 июня.
Водитель Ford выехал на встречную полосу на участке, где такой маневр запрещен. На встречке в тот момент поворачивала Skoda. Машины столкнулись. Ford после удара выбросило в кювет.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, с травмами разной степени тяжести в больницу увезли двух взрослых, ехавших в Ford и 15-летнюю девочку из Skoda.
В полиции сейчас выясняют точную причину аварии.
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