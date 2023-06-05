Женщину с ребенком унесло на матрасе от берега на Первом озере в Челябинске

Фото: УБЖ Челябинска
В Челябинске за прошедшие жаркие выходные на озерах чуть не погибли семь человек. Тонувших людей вытащили из воды спасатели, которые дежурили на пляжах.
Как рассказали в городском управлении безопасности, вечером 3 июня 40-летнюю женщину и 10-летнего ребенка унесло на надувном матрасе от берега Первого. Озера. Спасатели нагнали ненадежное плавсредство в 300 метрах от суши.
На следующий день в 100-200 метрах от пляжа на озере Смолино спасли тонувших 48-летнего мужчину и 47-летнюю женщину.
Кроме того, спасатели не дали захлебнуться четырехлетнему ребенку на озере Смолино, детям 10 и 15 лет на Шершневском водохранилище.
Все купальщики остались живы, никому из спасенных не понадобилась медицинская помощь. Детей благополучно передали родителям.
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