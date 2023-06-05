На челябинской телебашне изобразят героев пушкинских сказок

Фото: Челябинский ОРТПЦ

На челябинской телебашне включат праздничную подсветку в честь 224-летия со дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка. 6 июня с помощью разноцветных ламп на башне изобразят героев произведений Пушкина.

Декоративную подсветку переведут в праздничный режим в 22:30.

— Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр присоединяется к праздничным мероприятиям, посвященным Пушкинском дню уже не первый раз. В прошлом году тематическая подсветка радовала посетителей городского сада имени Пушкина все лето, — рассказала представитель Челябинского ОРТПЦ Олеся Толкунова.

Напомним, в предыдущий раз праздничную подсветку на телевышке активировали 1 июня. В Честь дня защиты детей на башне изобразили фейерверки и воздушные шарики.

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