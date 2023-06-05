В Челябинской области электричка насмерть сбила молодого мужчину

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Челябинский области 21-летний мужчина погиб под колесами поезда. Его сбила электричка «Каменск-Уральский - Челябинск» утром 5 июня.

— Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить смертельное травмирование не удалось, — рассказали в Центральном межрегиональном СУ Следственного комитета на транспорте.

Сотрудники ведомства начали проверку: выясняют, нарушили ли железнодорожники правила безопасности. Собственную проверку также инициировали в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, в Челябинской области двое взрослых и школьница пострадали при столкновении машин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru