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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:31

В Челябинской области электричка насмерть сбила молодого мужчину

На месте происшествия работают следователи и транспортный прокурор
Елена КОЛЧИНА
Фото: Центральное МСУТ СКР

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Челябинский области 21-летний мужчина погиб под колесами поезда. Его сбила электричка «Каменск-Уральский - Челябинск» утром 5 июня.

— Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить смертельное травмирование не удалось, — рассказали в Центральном межрегиональном СУ Следственного комитета на транспорте.

Сотрудники ведомства начали проверку: выясняют, нарушили ли железнодорожники правила безопасности. Собственную проверку также инициировали в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, в Челябинской области двое взрослых и школьница пострадали при столкновении машин.

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