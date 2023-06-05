400 килограммов вторсырья в честь Дня экологии собрали жители Полетаево

Фото: Пресс-служба Полигона ТБО

3 июня, в преддверии Дня экологии, была проведена регулярная акция по сбору отсортированных отходов «Собирай и разделяй», организованная ООО «Полигон ТБО» и Полетаевским Домом культуры.

У мероприятия по сбору РСО появились новые участники – в этот раз свою лепту в сохранение окружающей среды внесли подопечные Полетаевского психоневрологического интерната. Пациенты вместе с наставниками – сотрудниками учреждения, собрали более 70 килограммов бумаги и пластика.

Прежде чем приступить к сбору отходов, пригодных к повторной переработке, пациенты интерната послушали просветительскую лекцию о том, почему важно сортировать мусор на фракции: бумагу, пластик, стекло, металл. Слушателям рассказали о цивилизованном обращении с отходами и вреде стихийных свалок, которые наносят непоправимый вред флоре и фауне. В ходе экологического занятия собравшимся также показали, какие материалы можно производить из вторичных ресурсов, провели игровую викторину «Разделяй правильно» и прочитали сказки из сборника «Как енот Полигошка мусор победил».

Фото: Пресс-служба Полигона ТБО

— Наши подопечные впервые приняли участие в акции «Собирай и разделяй», впечатления самые положительные. Каждый пациент, независимо от диагноза, хочет приносить пользу обществу – для них это действительно важно. Очень рады, что смогли дать им такую возможность, эксперимент оказался успешным: идея сортировки отходов пришлась по душе, все оказались вовлечены в процесс. Будем продолжать собирать, разделять и делать мир чище, – прокомментировали сотрудники Полетаевского психоневрологического интерната.

По итогам прошедшей акции «Собирай и разделяй», благодаря участию жителей и подопечных интерната, удалось отсортировать и собрать:

– картона – 128 кг;

– пластика – 153 кг;

– стекла – 67 кг;

– жести – 48 кг.

Победители и призеры получили памятные призы и почетные грамоты от представителей Полигона ТБО. Поздравляем победителей и благодарим за активную экологическую и гражданскую позицию.

Фото: Пресс-служба Полигона ТБО

Все собранные вторичные ресурсы были вывезены на сортировочный комплекс ООО «Полигон ТБО». Оттуда пластик, бумагу, стекло и жесть направят на перерабатывающие предприятия, где отходам дадут вторую жизнь, превратив в полезное сырье и новые вещи.

Проведение следующей экологической акции по раздельному сбору отсортированных отходов запланировано на сентябрь.