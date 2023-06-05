В Челябинске наладят серийное производство станков по резке металла водой

Фото: Минпром Челябинской области

В рамках импортозамещения в Челябинске наладят серийное производство станков гидроабразивной резки (ГАР) и комплектующих к ним. Продукция должна будет составить конкуренцию западным аналогам, а по запчастям превосходить китайские. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

За реализацию проекта возьмется завод «Центр развития гидроабразивных технологий» (ЦРГТ). Фонд развития промышленности Челябинской области дало предприятию льготный заем по программе «Импортозамещение» – сумма составила 30 млн рублей. Эти средства будут направлены на приобретение токарно-фрезерного оборудования для недавно построенного производственного цеха, а также на приобретение сырья для создания пробных партий.

—Уже в следующем году мы планируем выпустить станок, в котором больше 80% деталей будут из отечественных материалов. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся - продолжим разработку и совершенствование технологий, – рассказал главный инженер ООО «ЦРГТ» Максим Коклеев.

На предприятии появится восемь новых рабочих мест, семь из которых будут высокопроизводительными. До перечисления всех средств с заводом будет подписан договор, фиксирующий обязательства сторон.

СПРАВКА

Гидроабразивная резка – один из способов обработки металла, при котором в качестве режущего инструмента используются струи воды с частицами абразива. Вода подается под высоким - до 6 000 атмосфер - давлением со сверхзвуковой скоростью. В основу такой обработки положен естественный природный процесс постепенного разрушения, вымывания почв и горных пород водой.

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