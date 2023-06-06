Челябинск снова затянуло дымом от лесных пожаров

Леса горят в Челябинской и Свердловской областях Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 6 июня в Челябинске чувствуется запах гари. В региональном министерстве экологии связывают это с лесными пожарами. Горят леса как на Южном Урале, так и в соседней Свердловской области.

— Фиксируются незначительные колебания фона по формальдегиду и взвешенным веществам, что также характерно при горении зеленых насаждений, — сообщили в министерстве.

До 12:00 6 июня в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий: погода мешает рассеиванию загрязняющих веществ.

По данным регионального ГУ лесами, только за минувшие выходные в Челябинской области потушили 29 лесных пожаров. Огонь затронул в сумме 140 гектаров. 5 июня горели Каслинское и Шершневское лесничество. В Аргаяшском районе на пять дней растянулась борьба с крупным торфяным пожаром.

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