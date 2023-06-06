Выбилась из сил и стала тонуть: 16-летнюю девушку спасли на озере Смолино в Челябинске

Пляжный отдых едва не обернулся трагедией
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинске спасатели не дали утонуть школьнице, отдыхавшей на озере Смолино.
5 июня 16-летняя горожанка загорала на пляже «Солнечный берег». Она решила поплавать в озере, но переоценила свою спортивную подготовку.
Отплыв от суши на 30 метров, девушка выбилась из сил и стала тонуть. К счастью, ее заметили дежурившие на берегу спасатели. Они не дали челябинке утонуть и эвакуировали на берег.
Как рассказали в городском управлении безопасности, медицинская помощь девушке не понадобилась.
Напомним, в Челябинской области мужчина решил вместе со своей собакой поплавать по озеру на сапборде. Сильные волны сломали сапборд. Мужчине и псу пришлось шесть часов дрейфовать по водоему.
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