Выбилась из сил и стала тонуть: 16-летнюю девушку спасли на озере Смолино в Челябинске

Пляжный отдых едва не обернулся трагедией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске спасатели не дали утонуть школьнице, отдыхавшей на озере Смолино.

5 июня 16-летняя горожанка загорала на пляже «Солнечный берег». Она решила поплавать в озере, но переоценила свою спортивную подготовку.

Отплыв от суши на 30 метров, девушка выбилась из сил и стала тонуть. К счастью, ее заметили дежурившие на берегу спасатели. Они не дали челябинке утонуть и эвакуировали на берег.

Как рассказали в городском управлении безопасности, медицинская помощь девушке не понадобилась.

Напомним, в Челябинской области мужчина решил вместе со своей собакой поплавать по озеру на сапборде. Сильные волны сломали сапборд. Мужчине и псу пришлось шесть часов дрейфовать по водоему.

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