Мужчина с собакой на 6 часов застряли посреди озера на неуправляемом сапборде в Челябинской области

Трагедия едва не произошла на озере Большой Кисегач Фото: СОЦСЕТИ

Страшный сон воплотился в реальность на озере Большой Кисегач в субботу. Мужчину с собакой на сапборде унесло далеко от берега и опрокинуло в воду. Сами они выбраться не могли, так и провели в воде 6 часов.

В субботу после обеда отдыхающий решил покорить озеро Большой Кисегач на сапе, с собой прихватил собаку. Они уже отошли от берега, когда началось самое страшное.

– Внезапным порывом ветра подняло волну, из-за которой на сапборде оборвало скег-плавник, выполняющий роль киля на плоской доске, – рассказали подробности в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Управлять сапом была невозможно, его несколько раз переворачивало. А мужчину и собаку каждый раз сбрасывало с доски, каждый раз они упорно собирались обратно. Силы заканчивались, а к берегу подойти не получалось.

Отдыхающие заметили, что сапбордиста скидывает с доски и вызвали спасателей. Но к моменту их прибытия рядом с мужчиной и собакой остановился катер, который взял их на борт.

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