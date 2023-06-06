В Челябинске провели соревнования по автокроссу

На трассе была напряженная борьба. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Автомобильный кросс сегодня завоевал очень большую популярность и среди гонщиков, и среди болельщиков. Спортсменов привлекает возможность реализовать свои навыки пилотирования, напряженная борьба, иногда даже агрессивная атмосфера гонки с контактной борьбой, где в каждом заезде участвуют до десятка автомобилей, и побеждает самый уверенный, умелый и решительный.

В каждом заезде до десятка автомобилей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Разнообразие классов, от классических «Жигулей» до специальных кроссовых автомобилей «багги», превращает каждый кроссовый этап в зрелище на любой вкус.

Разнообразие машин превращает каждый кроссовый этап в зрелище на любой вкус. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Несмотря на палящую жару, в эти выходные экстрим-парк КЕММА, расположенный по дороге в аэропорт им. И.В. Курчатова, напротив села Кругленькое, принял больше 1 тысячи человек. Посмотреть на напряженную и увлекательную борьбу спортсменов приехали многие горожане. Для них были организованы точки питания, установлены туалеты, работала сувенирная лавка с кроссовой символикой.

В экстрим-парк КЕММА пришло около тысячи болельщиков. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В соревнованиях по автокроссу приняли участие 35 гонщиков. Это был настоящий поединок, полный неожиданностей. Спортсмены показывали свои умения на кольцевой грунтовой трассе, закрытой для постороннего движения, на территории экстрим-парка КЕММА. А ход соревнований комментировал профессиональный ведущий со сцены.

Гонщики показали свои навыки пилотирования. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В детском классе Д3-мини на победный пьедестал поднялись юные спортсмены из Пермского края (город Пермь) и Московской области (город Люберцы). Во взрослом классе «багги» Д3-спринт первым оказался сильнейший спортсмен из Челябинской области (город Златоуст) Павел Ташкинов. Кроме того, был представлен класс ветеранов автокросса «супер багги» в возрастной категории 50+, который оказался одним из самых наполненных участниками, показавшими активную и принципиальную борьбу.

Победителей наградили кубками и медалями. Фото: предоставлено "Комсомолке"

– Федерация автоспорта выражает большую благодарность партнерам мероприятия, оказавшим информационную и материальную поддержку соревнования, а так же Челябинскому заводу стройиндустрии КЕММА за подготовку трассы автокросса, ОВД Красноармейского района Челябинской области, МЧС Челябинской области за обеспечение безопасности при проведении соревнований по автоспорту, – отметили организаторы.