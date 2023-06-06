В Челябинской области планируется ежегодно открывать по 12 новых бесплатных пляжей

Работа по открытию новых пляжей будет вестись в течении трех лет Фото: Валентина ВАГАНОВА

Правительство Челябинской области собирается ежегодно открывать в регионе по 12 новых бесплатных пляжей. Такими планами поделился губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

— С этого года выделяем областные средства на обустройство муниципальных пляжей. Будем ежегодно открывать в среднем в рамках плана по 12 таких пляжей, в том числе в наших небольших по численности муниципалитетах. Регион готов увеличивать финансирование в случае готовности муниципалитетов организовывать эти пляжи, — отметил Алексей Текслер.

Пляжи будут организовывать в тех местах, где для этого есть все необходимые условия. Работа будет вестись на протяжении трех лет. Всего планируется сделать 39 пляжей в 22 муниципалитетах региона.

К началу купального сезона в Челябинской области открыто 182 пляжа. Все они оборудованы в соответствии с установленными правилами и нормами. В июле также добавятся еще 11 пляжей, обустройство которых осуществляется за счет субсидий областного бюджета.

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