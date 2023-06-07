В Челябинской области за день потушили 16 лесных пожаров

Фото: ГУ лесами Челябинской области

В Челябинской области во вторник 6 июня потушили 16 лесных пожаров. С огнем боролись 276 человек.

Как сообщают в региональном ГУ лесами, от огня за день пострадала территория общей площадью 164 гектара. А всего с начала сезона горело более 9 тыс. гектаров леса, потушили 528 пожаров.

— Основной причиной возгораний остается человеческий фактор, — добавили в ГУ лесами, уточнив, что лишь 4% пожаров начались из-за сухих гроз.

Один «грозовой» пожар случился 6 июня в Варненском районе. Пламя удалось быстро потушить, оно успело распространиться всего на гектар.

Напомним, накануне Челябинск заволокло дымом от лесных пожаров.

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