В Трактороззаводском районе Челябинска заасфальтируют дворовые дороги

Фото: администрация Челябинска

В Тракторозаводском районе Челябинска начали асфальтировать внутриквартальные проезды.

Как сообщили в мэрии Челябинска, в первую очередь взялись за переулок Мамина. Там сейчас срезают старое покрытие, чтобы заменить его свежим асфальтом.

Следующие на очереди — дороги возле дома №137 по улице Комарова, домов №1, №6, №19, №27А, №154 по улице Мамина, домов №35 и №37 по улице Ржевской, а также зданий №11, №12, №13 и №16 по улице Южноуральской.

Фото: администрация Челябинска

В сумме собираются заасфальтировать 8,3 тыс. квадратных метров проездов.

Напомним, с 15 апреля начнут ремонт большого участка проспекта Ленина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru