С 15 июня начнут ремонтировать центральный участок проспекта Ленина в Челябинске

Ремонт на проспекте Ленина планируют закончить в августе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске с 15 июня стартует дорожный ремонт на большом участке проспекта Ленина. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Асфальт будут менять на отрезке проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Героев Танкограда. Обновить дорогу должны до начала осени.

По словам вице-мэра, дорожный ремонт уже идет на девяти челябинских улицах. Отставаний от графика пока нет.

— Это улицы Агалакова, 2-я Эльтонская, Бейвеля, Молдавская, Гранитная, Дарвина, Худякова, участок проспекта Ленина. Все эти работы контролируем в ежедневном режиме, — уточнил Андрей Ксензов. — 20 июня синхронизируем график по началу ремонтных работ на Свердловском проспекте, на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы.

Добавим, первым начали ремонтировать более удаленный от центра города участок проспекта Ленина — между улицами Героев Танкограда и Линейной.

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