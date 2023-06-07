В Челябинской области из-за грозы случился лесной пожар

Последствия пожара. Фото: ГУ лесами Челябинской области

В Варненском районе 6 июня из-за сухой грозы начался лесной пожар. Огонь быстро заметили. Лесники срочно приехали на место происшествия и потушили пламя. От пожара пострадала растительности на площади 1,1 гектара.

Как сообщили в региональном ГУ лесами, в нынешнем сезоне сухие грозы стали причиной 4% лесных пожаров в регионе. А самая частая причина возгораний по-прежнему человеческий фактор.

Напомним, с начала года на Южном Урале потушили уже более 500 пожаров в лесах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru