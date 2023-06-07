В Озерске мать задушила 4-месячного ребенка во сне

Малышу было всего четыре месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшная трагедия произошла в городе Озерск Челябинской области. Женщина случайно задушила своего сына во время сна. Произошедшее подтвердили в Управлении социальной защиты населения Озерска.

– Ребенок родительский. Мы просто информацию получили, что это произошло. Семья на учете не стояла, сигналов о неблагополучии не поступало, – сообщили в городском ведомстве.

Сейчас проверку проводит Следственный комитет.

– Расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе СК Челябинской области.

Подробности произошедшего пока не разглашаются.

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