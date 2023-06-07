СК начал проверку по факту загрязнения реки Миасс в Челябинске

Фото: Актуальные хроники / T.me

В Челябинске начали доследственную проверку по факту загрязнения реки Миасс. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Владимир Шишков.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит надзор за чистотой данного водного объекта, — прокомментировал Владимир Шишков.

Ранее жители Челябинска обратили внимание, что поверхность реки сильна загрязнена мусором. Кроме того, они заметили маслянистые пятна в воде.

Фото: Актуальные хроники / T.me

Фото: Актуальные хроники / T.me

Фото: СУ СКР по Челябинской области

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