В Челябинской области ожидается похолодание до +2 градусов

Аномальную жару на Южном Урале сменит прохладная погода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жара в Челябинской области уходит на спад. В ближайшие дни ожидается похолодание – температура воздуха опустится до +2 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Ночью 8 июня температура воздуха составит +6, +11 °C, при прояснении будет до +2 градусов. Днем потеплеет до +18, +23 °C, на юге — до +26 °C. На протяжении всех суток ожидаются кратковременные дожди, также возможны грозы. Порывы ветра дойдут до 14 м/c.

В пятницу, 9 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +7, +12 °C, днем потеплеет до +18, +23 °C. Прогнозируется слабый ветер со скоростью 3-8 м/c.

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