В Челябинской области 36 человек написали ЕГЭ на сто баллов

Количество стобалльников по трем предметам за год выросло Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области в 2023 году появилось уже 36 стобалльников на ЕГЭ. Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Максимального результата на едином госэкзамене по литературе добились сразу 19 выпускников (в прошлом году на 100 баллов литературу сдали 14 человек).

Тест по химии без единой ошибки прошли 16 человек (в прошлом году это удалось 15 одиннадцатиклассникам).

Сдать ЕГЭ по географии на 100 баллов в 2022-м году не удалось никому, а в этом году добиться максимально высокой оценки удалось одному южноуральскому школьнику.

Напомним, в Челябинской области ученика выгнали с ЕГЭ по математике за шпаргалку.

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