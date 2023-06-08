В Варненском районе запретили собирать грибы и ягоды из-за борьбы с вредителями

Насекомые уничтожают сосновую хвою. Фото: ГУ лесами Челябинской области

Жителям Варненского района Челябинской области рекомендуют отказаться от сбора ягод, грибов и лекарственных растений.

Как рассказали в региональном ГУ лесами, летних радостей людей лишают из-за нашествия вредителя. В Варненском участковом лесничестве обнаружили звездчатого пилильщика-ткача.

Карта: ГУ лесами Челябинской области

Несмотря на мирное название, пилильщик-ткач — серьезная угроза для леса. Личинки этого насекомого пожирают сосновую хвою.

Очаги размножения вредителя обнаружили на территории в 332,5 гектара. Бороться с личинками решили, опыляя лес химическим препаратом. Делать это будут 15 и 16 июня.

Есть ягоды и грибы, которые впитают пестицид, людям не стоит. Пасти скот или косить сено на обработанной территории можно будет спустя пять дней после опыления.

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