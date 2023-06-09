В Челябинской области иномарка сбила мальчика на детском самокате

Фото: МО МВД "Троицкий"

В Троицке Челябинской области машина сбила 11-летнего ребенка.

Мальчик ехал через улицу Путевую на детском самокате. Пешеходного перехода в том месте не предусмотрено. Ребенка сбил Chevrolet Cruze, за рулем которого сидел 63-летний мужчина.

Как рассказали в Троицком отделе МВД, школьник остался жив, но получил травмы.

Напомним, накануне в Челябинской области грузовик врезался в маршрутку с 17 пассажирами.

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