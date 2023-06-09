Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 4:15

В Челябинской области иномарка сбила мальчика на детском самокате

ДТП случилось в Троицке
Елена КОЛЧИНА
Фото: МО МВД "Троицкий"

Фото: МО МВД "Троицкий"

В Троицке Челябинской области машина сбила 11-летнего ребенка.

Мальчик ехал через улицу Путевую на детском самокате. Пешеходного перехода в том месте не предусмотрено. Ребенка сбил Chevrolet Cruze, за рулем которого сидел 63-летний мужчина.

Как рассказали в Троицком отделе МВД, школьник остался жив, но получил травмы.

Напомним, накануне в Челябинской области грузовик врезался в маршрутку с 17 пассажирами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru