В Челябинской области маршрутка с 17 пассажирами столкнулась с грузовиком

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области столкнулись маршрутное такси и грузовик. ДТП случилось на 75-м километре подъезда к Екатеринбургу, между деревнями Голубинка и Карагайкуль.

Грузовик DAF с иностранным номерным знаком въехал в заднюю часть микроавтобуса «Газель NEXT». Оба автомобиля заметно помяло.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области

Как сообщили в восьмом пожарно-спасательном отряде областного ГУ МЧС, в маршрутке ехали 17 человек, в том числе двое детей. Пострадала одна из пассажирок, ей оказали медицинскую помощь.

Шестеро из пассажиров успели поймать попутки и уехать с места аварии еще до прибытия спасателей.

Напомним, в Копейске погиб водитель «Нивы», которая улетела в пруд после ДТП. Машину подняли с четырехметровой глубины.

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